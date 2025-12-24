El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados, lo que sugiere un inicio fresco, pero sin precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia sea nula a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia las 9 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, el cielo despejado permitirá que el sol brille con fuerza, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y agradable.

El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 18 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras, pero no se prevén rachas que puedan resultar incómodas. A medida que el día avance, las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre y de las tradiciones navideñas sin preocupaciones.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 75% al final del día. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:07, ofreciendo un espectáculo visual perfecto para cerrar el día.

En resumen, el 24 de diciembre en Sanxenxo se presenta como un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de las tradiciones navideñas al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la belleza del paisaje gallego en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.