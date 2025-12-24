El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 2 y 4 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 6 grados a las 11 de la mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 84%. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, el cielo se irá despejando gradualmente, con intervalos de sol que permitirán disfrutar de un tiempo más agradable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 15 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 8 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Predominará del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, sin lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, la alta humedad podría generar un ambiente algo incómodo para algunos.

En resumen, el 24 de diciembre en Salvaterra de Miño se presentará como un día frío y nublado, con niebla en las primeras horas, seguido de un leve despeje por la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y que aprovechen las horas de sol para disfrutar de las festividades navideñas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.