El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 24 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 2 y 4 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 6 grados a las 11 de la mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 84%. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Durante la tarde, el cielo se irá despejando gradualmente, con intervalos de sol que permitirán disfrutar de un tiempo más agradable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 15 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 8 de la tarde.
El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Predominará del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las primeras horas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, sin lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, la alta humedad podría generar un ambiente algo incómodo para algunos.
En resumen, el 24 de diciembre en Salvaterra de Miño se presentará como un día frío y nublado, con niebla en las primeras horas, seguido de un leve despeje por la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y que aprovechen las horas de sol para disfrutar de las festividades navideñas.
El tiempo en otros municipios
El 24 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, rondando entre 1 y -1 grado, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.
El 24 de diciembre de 2025, Ponteareas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
El 24 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 9 grados por la noche.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
- El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
- El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo