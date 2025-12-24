El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 24 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 9 grados por la noche.
La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 77% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. En su punto máximo, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A pesar de esto, las condiciones serán favorables para disfrutar de las celebraciones navideñas al aire libre.
La salida del sol está prevista para las 09:00, y el ocaso ocurrirá a las 18:07, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las festividades. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas permitirá que los habitantes de Salceda de Caselas celebren la Nochebuena con un ambiente agradable, ideal para reuniones familiares y actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para el 24 de diciembre de 2025 se presenta como una jornada fresca y mayormente despejada, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las tradiciones navideñas en un entorno cómodo y festivo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
