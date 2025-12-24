El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en esta localidad gallega. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. El cielo continuará con poca nubosidad, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, con valores que rondarán los 11 grados al caer la noche.

El viento será un factor a considerar, ya que se prevé que sople del noreste con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A pesar de esto, el día se mantendrá seco, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes y visitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Este clima favorable es perfecto para las actividades familiares y las tradiciones navideñas que se celebran en esta época del año.

El orto se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:07, lo que proporciona un buen número de horas de luz para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Ribadumia se presenta como un lugar ideal para celebrar la Navidad, permitiendo que tanto los residentes como los turistas aprovechen al máximo las festividades en un entorno natural y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.