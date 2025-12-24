El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 3 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Durante este periodo, el cielo permanecerá mayormente poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille y aporte calidez a la jornada. La humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 59% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h provenientes del noreste en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas expuestas. Sin embargo, la dirección del viento será favorable, lo que podría ayudar a dispersar cualquier nubosidad que se presente.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean salir a realizar compras navideñas o disfrutar de actividades al aire libre con familiares y amigos. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:07 horas.

En resumen, el tiempo en Redondela para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente propicio para las celebraciones navideñas. Se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche, y aprovechar el buen tiempo para disfrutar de las festividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.