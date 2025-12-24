El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Pontevedra se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que proporcionará un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 70% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y humedad moderada podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, el sol brillará con fuerza, lo que ayudará a mitigar la sensación de frío.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, no será lo suficientemente fuerte como para causar incomodidades significativas, pero es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de la festividad en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas y disfrutar de la atmósfera mágica de la Navidad. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche tranquila y serena.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para este 24 de diciembre será ideal para celebrar la Navidad, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la compañía de seres queridos y participar en las tradiciones navideñas, ya sea en casa o en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.