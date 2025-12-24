El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 79%, lo que permitirá que el día se sienta un poco más cálido.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que podrían llegar hasta los 14 grados en su punto máximo. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 82% en las últimas horas de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente al caer la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean celebrar la Nochebuena en familia o con amigos.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, pero sin afectar la posibilidad de disfrutar de un día festivo al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.