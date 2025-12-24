El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Ponteareas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 3 grados a las 9:00 horas. La bruma que se ha registrado en las primeras horas del día se disipará, dando paso a un cielo poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Esto permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, con temperaturas que podrían llegar hasta los 15 grados en las horas centrales del día.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 14 km/h desde el noreste, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 6 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del norte, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como reuniones familiares o paseos por el campo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 2 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado, ideal para disfrutar de la mágica noche de Nochebuena. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche tranquila y serena.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente propicio para las celebraciones navideñas. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a que sea un día perfecto para disfrutar en compañía de familiares y amigos.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

El 24 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 9 grados por la noche.

El 24 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 2 y 4 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.