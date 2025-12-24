El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 24 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 5 grados a media mañana. El cielo continuará poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille y aporte algo de calidez. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.
Durante la tarde, se espera que la temperatura llegue a un máximo de 13 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. A pesar de que el cielo se mantendrá mayormente despejado, se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 66% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h provenientes del noreste. Este viento, aunque fresco, no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas, pero sí se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante la tarde y la noche.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:06. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para este 24 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, con la tranquilidad de que el tiempo acompañará las celebraciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
