El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:01. A medida que avanza la mañana, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 06:00, y nuevamente entre las 12:00 y las 18:00.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 14°C en la tarde. A partir de las 19:00, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 11°C. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, sobre todo en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre, especialmente si se prevé estar en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las celebraciones navideñas. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los períodos, lo que garantiza un día seco y propicio para disfrutar de actividades al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Poio para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Es un día ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.