El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 5 grados a media mañana. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 88% hacia el mediodía. Esto podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco, especialmente en las zonas más abiertas.

El viento será un factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h desde el noreste durante la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 4 a 6 km/h en las horas más tranquilas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias ni nieve, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o reuniones familiares. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni el disfrute del día.

Hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 12 grados . Sin embargo, con el viento soplando, la sensación térmica podría ser un poco más fresca. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 19:00 horas.

El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche clara y tranquila, ideal para disfrutar de las luces navideñas y las celebraciones familiares. La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 7 grados, manteniendo un ambiente fresco pero sin la amenaza de lluvias.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para este 24 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día navideño agradable y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.