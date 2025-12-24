El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Oia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:01. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 4 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día templado, ideal para actividades al aire libre, especialmente para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza o realizar paseos por la costa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 72% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el aire será algo húmedo en las primeras horas, la sensación de frescura será agradable a medida que la temperatura suba.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer, cuando se espera que el viento disminuya ligeramente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o reuniones familiares en esta fecha tan especial.

En resumen, el 24 de diciembre en Oia se presenta como un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una oportunidad perfecta para celebrar la Navidad al aire libre, rodeados de la belleza del paisaje gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.