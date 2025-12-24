El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La combinación de cielos poco nubosos y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Durante las primeras horas, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura. La racha máxima de viento se registrará alrededor de las 11 de la mañana, alcanzando los 22 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen estar al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o reuniones familiares, ya que el tiempo se mantendrá seco y estable. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y del entorno natural de O Rosal.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo y festivo. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el inicio de la celebración de la Nochebuena. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda tener a mano abrigos y mantas para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en O Rosal para este 24 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de las festividades navideñas en un ambiente agradable y sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.