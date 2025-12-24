El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados por la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con un cielo despejado, ofrecerá un ambiente propicio para disfrutar de las tradiciones navideñas, como la reunión familiar y las comidas al aire libre. La brisa será moderada, con vientos provenientes del este y sureste, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:07. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 7 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, el 24 de diciembre en O Porriño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Sin lluvias a la vista, será un día ideal para celebrar la Navidad al aire libre, disfrutar de la compañía de seres queridos y participar en las tradiciones de estas fechas tan especiales.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El 24 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 9 grados por la noche.

El 24 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.