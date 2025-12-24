El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un buen momento para disfrutar de paseos por la costa o actividades familiares al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Durante las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 33 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 a 14 grados, con cielos que seguirán despejados. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa gallega. La ausencia de precipitaciones es un punto a favor, ya que no se esperan lluvias durante el día, lo que facilitará las actividades al aire libre y las reuniones familiares.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ideal para quienes deseen contemplar el cielo nocturno en esta mágica noche de víspera de Navidad.

En resumen, el 24 de diciembre en O Grove se perfila como un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región y compartir momentos especiales con seres queridos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.