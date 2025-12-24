El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80-83%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo favorables. Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas que alcanzarán los 10 grados hacia el mediodía. La brisa del este, con velocidades de entre 6 y 9 km/h, será un factor a tener en cuenta, aunque no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 65-74%, lo que contribuirá a una sensación más confortable. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 15 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 18:08. La humedad aumentará ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo estables y sin precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias del día. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean salir a celebrar la Nochebuena, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de las tradiciones al aire libre.

En resumen, el 24 de diciembre en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día festivo sin preocupaciones meteorológicas.

El 24 de diciembre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas.

El 24 de diciembre de 2025, Gondomar se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 83%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 14 grados hacia la tarde.

El 24 de diciembre de 2025, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.