El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con un cielo despejado, creará un ambiente propicio para disfrutar de las festividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura sin ser incómoda.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos familiares o reuniones con amigos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la decoración navideña que embellece la localidad.

En la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 12-14 grados, y aunque la humedad comenzará a descender, se mantendrá en niveles razonables, alrededor del 66% al 75%. Esto hará que el tiempo sea cómodo para disfrutar de las tradiciones navideñas, como la cena familiar o el intercambio de regalos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado, ideal para aquellos que deseen disfrutar de un momento de tranquilidad al aire libre.

En resumen, el 24 de diciembre en Mos se perfila como un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un ambiente fresco y la ausencia de precipitaciones permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar plenamente de las festividades.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

El 24 de diciembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 3 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

El 24 de diciembre de 2025, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.