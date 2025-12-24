El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Moraña se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:02. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 05:00, y nuevamente en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados, lo que sugiere que será un día frío, ideal para abrigarse y disfrutar de actividades invernales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 69% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los períodos. Esto significa que los residentes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre y celebraciones navideñas.

En resumen, el tiempo en Moraña para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. La ausencia de precipitaciones y la baja nubosidad permitirán disfrutar de un día agradable, aunque es recomendable abrigarse bien para enfrentar las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.