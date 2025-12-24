El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Las condiciones de poco nuboso se mantendrán durante gran parte del día, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que el sol brille y aporte calidez a la jornada. Sin embargo, se recomienda abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas por la mañana y al caer la tarde seguirán siendo frescas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, pero sin llegar a ser molesto, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a realizar compras navideñas o participar en actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos climáticos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 3 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada, ideal para disfrutar de la cena de Nochebuena en compañía de familiares y amigos.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día de Nochebuena con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de las festividades navideñas en un ambiente agradable y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.