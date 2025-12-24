Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET

El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El 24 de diciembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados a media mañana. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé que no haya lluvias durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o reuniones familiares. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será un factor a considerar, con rachas que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 8 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. Para el mediodía, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, con vientos que podrían llegar a los 32 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:07. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un momento ideal para salir y disfrutar de las luces navideñas que adornan la localidad.

En resumen, el tiempo en Moaña para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día festivo agradable y propicio para las celebraciones navideñas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.

