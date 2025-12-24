El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Las condiciones de poco nuboso se mantendrán durante gran parte del día, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, aunque algunas nubes altas podrían aparecer en la tarde, sin afectar significativamente la luminosidad del día.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas. Este viento moderado puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento también sugiere que no se esperan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, lo que contribuirá a un ambiente estable y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean celebrar la Nochebuena con reuniones familiares o actividades al exterior. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado brindarán un ambiente propicio para disfrutar de la festividad.

La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de la Nochebuena. Con un cielo despejado, los habitantes de Marín podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para compartir momentos especiales con seres queridos. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de viento fuerte hará que la noche sea perfecta para las celebraciones navideñas.

En resumen, el tiempo en Marín para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día festivo ideal para las celebraciones al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.