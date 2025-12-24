El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 2 grados centígrados. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales de la tarde.

La sensación térmica será un poco más fría, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sitúe en torno a -1 grado. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la jornada sea más agradable para aquellos que planeen actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas matutinas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Durante la tarde, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día, la combinación de viento y temperaturas frescas podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni nieve, lo que es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar de las festividades navideñas. Sin embargo, la bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más rurales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se irá cubriendo progresivamente, y para la noche, se espera que esté completamente cubierto. Esto podría ser un indicativo de que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda a los residentes de Lalín que se preparen para una noche fría.

En resumen, el 24 de diciembre en Lalín se presentará como un día mayormente despejado al inicio, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y temperaturas que oscilarán entre 2 y 10 grados. El viento del noreste será un factor a considerar, especialmente por las rachas que se prevén para la tarde.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -1 grado, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

El 24 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se irá suavizando a medida que el sol se eleve, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas.

El 24 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si estuviera alrededor de 1 grado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.