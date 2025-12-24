El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. La sensación térmica será moderada, gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 74% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que avance el día, el tiempo se tornará más confortable, ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante la tarde y al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:07, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para las fotografías familiares y los momentos de reflexión en esta época del año.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para el 24 de diciembre de 2025 se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad contribuirán a que las celebraciones navideñas sean memorables. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la belleza natural de la isla en esta festividad tan especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.