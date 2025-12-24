El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 76% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es favorable para quienes planean salir a disfrutar de la festividad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Sin embargo, estas condiciones no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre, ya que el viento será moderado en general.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares en parques y plazas. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que las decoraciones navideñas se mantengan intactas y que las luces brillen con todo su esplendor.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:09. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá que las celebraciones continúen sin inconvenientes. La noche de Nochebuena promete ser tranquila y agradable, ideal para compartir momentos especiales con seres queridos.

En resumen, el tiempo en A Guarda para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una celebración navideña perfecta en un entorno acogedor y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.