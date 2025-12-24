El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Gondomar se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 83%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 14 grados hacia la tarde.

El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso paisaje invernal. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para quienes planean salir a celebrar la víspera de Navidad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca pero no incómoda. En las horas más cálidas del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, pero en general, se mantendrá en un rango moderado. Esto hará que el tiempo sea agradable para pasear y disfrutar de las decoraciones navideñas que adornan las calles de Gondomar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 18:08, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el 24 de diciembre en Gondomar se presenta como un día ideal para las celebraciones navideñas al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo, perfecto para compartir momentos especiales con amigos y familiares en esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas.

El 24 de diciembre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80-83%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

El 24 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.