El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -1 grado, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

El cielo mostrará un predominio de poco nuboso y despejado en la mañana, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para las actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se incrementará la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A partir de la tarde, se espera que el cielo se torne más nuboso, con un aumento en la probabilidad de nubes cubiertas hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, lo que permitirá que las celebraciones navideñas se desarrollen sin contratiempos. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o reuniones familiares.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que alcanzará hasta 25 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, se presentará sin lluvias, permitiendo disfrutar de las tradiciones navideñas en un ambiente tranquilo y sereno. En resumen, Forcarei vivirá un 24 de diciembre mayormente despejado y fresco, ideal para celebrar la Navidad en compañía de familiares y amigos.

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad moderada.

El 24 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se irá suavizando a medida que el sol se eleve, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.