El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad moderada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con algunas horas de bruma en el periodo de 4 a 5 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 4 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío en el ambiente. La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que podrían dar lugar a un ambiente gris y poco atractivo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 9 de la noche.

La puesta de sol ocurrirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo mayormente cubierto. La humedad relativa aumentará hacia la noche, alcanzando el 86% a las 11 de la noche. En resumen, A Estrada experimentará un día frío y nublado, ideal para disfrutar de las festividades navideñas en interiores, con la precaución necesaria para quienes deban desplazarse durante las primeras horas del día.

El 24 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El 24 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se irá suavizando a medida que el sol se eleve, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas.

