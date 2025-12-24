El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde. La nubosidad será escasa, con intervalos de poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille en gran parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo más cubierto, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que asegura que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

La salida del sol se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:06, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar de las festividades. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que este día sea ideal para reuniones familiares y actividades al aire libre, como paseos y celebraciones navideñas.

En resumen, el tiempo en Cuntis para el 24 de diciembre de 2025 se presenta favorable, con un predominio de cielos despejados y temperaturas agradables, lo que permitirá disfrutar de un día festivo sin preocupaciones por la lluvia o el frío extremo. Es un momento perfecto para celebrar la Navidad en compañía de seres queridos, aprovechando el buen tiempo que se anticipa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.