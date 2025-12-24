El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Catoira se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en los periodos de la madrugada, donde la niebla será más densa. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe, dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más claro y luminoso.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo de la jornada, comenzando en torno a los 5 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será bien recibido, especialmente en un día festivo como el de Nochebuena, donde muchas familias se reunirán para celebrar. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 76% al final de la jornada. Esto permitirá que el aire se sienta más fresco y menos pesado, ideal para las actividades al aire libre que muchos planean realizar.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Estas ráfagas serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es aconsejable tener precaución si se planea estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la festividad.

En resumen, el tiempo en Catoira para el 24 de diciembre de 2025 se caracterizará por niebla en la mañana, cielos despejados por la tarde, temperaturas frescas y vientos moderados. Un día ideal para disfrutar de la Nochebuena en compañía de seres queridos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

El 24 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% al inicio del día, pero disminuirá gradualmente a medida que avanza la jornada, estabilizándose en torno al 76% por la tarde.

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, la visibilidad será reducida, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso y despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender ligeramente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.