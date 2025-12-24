El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 2 grados . La sensación térmica será más fría, alcanzando mínimas de hasta -3 grados, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 2 grados, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un día soleado. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja, con valores que podrían descender a -2 grados en algunos momentos.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados . El cielo continuará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica mejorará, alcanzando valores más confortables de hasta 10 grados en las horas más cálidas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 51 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de A Cañiza disfruten de un día seco y soleado, ideal para las celebraciones navideñas.

El orto se producirá a las 08:59 y el ocaso a las 18:06, lo que proporcionará un buen número de horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo del 24 de diciembre en A Cañiza será propicio para disfrutar de la Navidad, con temperaturas frescas, cielos despejados y un viento notable que, aunque fresco, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

El 24 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, rondando entre 1 y -1 grado, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

El 24 de diciembre de 2025, Ponteareas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.