El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 24 de diciembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 2 grados . La sensación térmica será más fría, alcanzando mínimas de hasta -3 grados, especialmente en las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 2 grados, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un día soleado. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja, con valores que podrían descender a -2 grados en algunos momentos.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados . El cielo continuará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica mejorará, alcanzando valores más confortables de hasta 10 grados en las horas más cálidas.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 51 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que realmente es.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de A Cañiza disfruten de un día seco y soleado, ideal para las celebraciones navideñas.
El orto se producirá a las 08:59 y el ocaso a las 18:06, lo que proporcionará un buen número de horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo del 24 de diciembre en A Cañiza será propicio para disfrutar de la Navidad, con temperaturas frescas, cielos despejados y un viento notable que, aunque fresco, no traerá consigo la amenaza de lluvia.
El tiempo en otros municipios
El 24 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.
El 24 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, rondando entre 1 y -1 grado, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.
El 24 de diciembre de 2025, Ponteareas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
- El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
- El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo