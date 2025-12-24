El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que el ambiente sea bastante agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ligero frescor, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Cangas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por la costa o reuniones familiares al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:07, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren en la zona.

En resumen, el 24 de diciembre en Cangas se presenta como un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos, con un tiempo favorable que invita a salir y aprovechar el entorno. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, será un día ideal para celebrar la Navidad en un ambiente festivo y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.