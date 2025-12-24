El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá despejado, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para quienes planeen salir a pasear o realizar compras navideñas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 74% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más cálidas debería hacer que la sensación sea más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvia, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de las tradiciones navideñas al aire libre, como mercadillos o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:07, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar de las festividades. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que este 24 de diciembre sea un día ideal para compartir con amigos y familiares, disfrutar de la gastronomía local y participar en las actividades típicas de la temporada. En resumen, Cambados se prepara para un día festivo con un tiempo favorable, perfecto para celebrar la Navidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.