El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% al inicio del día, pero disminuirá gradualmente a medida que avanza la jornada, estabilizándose en torno al 76% por la tarde.

A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 5 grados, con un ligero aumento a 6 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. El viento soplará del noreste a una velocidad de entre 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . El cielo continuará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La humedad seguirá disminuyendo, lo que permitirá una sensación más confortable. El viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:06. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, alrededor del 80%.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado ideal para las celebraciones navideñas. Los habitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo.

En resumen, el 24 de diciembre en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche, lo que lo convierte en un día perfecto para celebrar la Navidad en compañía de familiares y amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.