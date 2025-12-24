El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 7 grados a media mañana. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que sea recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir a disfrutar de las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones durante todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, contribuirá a que las reuniones familiares y los eventos al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas centrales del día. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se aconseja tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al elegir la vestimenta.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:07. La visibilidad será excelente, lo que hará que las luces navideñas brillen con intensidad en la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 21:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. Sin embargo, el ambiente despejado y la ausencia de precipitaciones permitirán que las celebraciones navideñas se lleven a cabo sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Bueu para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado del este. Las condiciones son ideales para disfrutar de la Navidad en compañía de familiares y amigos, con la certeza de que el tiempo no será un impedimento para las festividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.