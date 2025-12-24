El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta el 75% a media mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Durante este periodo, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, creando un tiempo más templado y agradable. La sensación térmica será cómoda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, la brisa será suave en general, lo que contribuirá a un ambiente placentero.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esta ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de las tradiciones navideñas al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a los 10 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 18:06, ofreciendo un espectáculo visual que culminará el día de manera espectacular.

En resumen, el 24 de diciembre en Barro se perfila como un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones meteorológicas serán propicias para disfrutar de la festividad en compañía de familiares y amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.