El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 67% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de las tradiciones navideñas sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta 27 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, estas condiciones no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre, ya que el viento será mayormente suave.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvia es ideal para aquellos que planean salir a pasear, hacer compras navideñas o participar en eventos al aire libre.

El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las festividades. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que este día sea perfecto para disfrutar de la belleza de Baiona, con su impresionante costa y su rica historia.

En resumen, el 24 de diciembre en Baiona se presenta como un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo favorable que invita a salir y disfrutar de la comunidad. Las condiciones meteorológicas son propicias para compartir momentos especiales con familiares y amigos, haciendo de esta jornada una experiencia memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.