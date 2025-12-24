El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, rondando entre 1 y -1 grado, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables. Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 6 grados a mediodía. La sensación térmica mejorará ligeramente, llegando a 3 grados, lo que hará que la temperatura se sienta más cómoda para quienes se encuentren en exteriores.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del este con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Aunque no se prevén rachas extremas, es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más perceptible. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica descienda nuevamente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, sin posibilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga limpio y fresco, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las decoraciones navideñas.

Hacia el final del día, el cielo seguirá siendo mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 9 grados por la noche. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 7 grados, lo que sugiere que las noches serán frías, por lo que es aconsejable llevar ropa de abrigo si se planea estar al aire libre.

En resumen, el 24 de diciembre en As Neves se perfila como un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las tradiciones y actividades al aire libre en un ambiente festivo y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.