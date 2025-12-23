El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

Hoy, 23 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que se estiman en alrededor de 0.9 mm en la primera parte del día, aumentando a 3 mm en las horas siguientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 10 grados durante la mayor parte del día. Las mínimas se registrarán en la mañana, mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 10 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noreste, lo que podría traer consigo un ligero alivio en las condiciones de humedad.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones será baja, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en este periodo.

En la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura descenderá a unos 8 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar brumas en las horas nocturnas. Los intervalos nubosos continuarán, pero se espera que las lluvias cesen, permitiendo que la noche transcurra de manera más tranquila.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día húmedo y fresco, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T06:20:10.