El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la tarde y 0.2 mm hacia el final del día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en la mañana y descendiendo ligeramente a 93% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 24 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste, con velocidades de hasta 12 km/h. Hacia el final del día, el viento disminuirá a 5 km/h desde el sur, lo que podría ofrecer un respiro en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se produzcan durante el día. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en las horas de mayor inestabilidad atmosférica.

El orto se producirá a las 09:02, mientras que el ocaso será a las 18:05, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz del día será limitada, por lo que es recomendable aprovechar las horas de sol, aunque sean escasas, para realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.