El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 23 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 90%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. El viento, que soplará del este con velocidades de hasta 21 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas y una ligera posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 45% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 29 km/h. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría.
En la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se mantendrá en un 15% entre las 19:00 y la 01:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 87% por la noche, lo que podría dar lugar a la formación de brumas o nieblas en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:06.
Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las lluvias serán escasas, el ambiente húmedo y fresco puede resultar incómodo. Se recomienda llevar paraguas o chubasqueros si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día. En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para este 23 de diciembre será fresco, húmedo y mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia y tormentas ligeras.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T06:20:10.
