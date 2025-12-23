El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en algunos momentos del día. Las lluvias serán ligeras, acumulando un total de aproximadamente 0.7 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 20:00 horas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 89% a 95% durante la mayor parte del día. Esto significa que los habitantes de Vilagarcía deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h, aumentando en algunas rachas que podrían alcanzar hasta los 17 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser del este con rachas que podrían llegar a los 16 km/h. Esto podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en la tarde, lo que podría dificultar la percepción de distancias en ciertas áreas. Es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones adicionales al desplazarse, especialmente en las horas de menor luz.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 18:05, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían descender ligeramente, pero sin cambios drásticos en las condiciones generales.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.