El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 12 grados , siendo la más alta esperada en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos nubosos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, durante la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, la posibilidad de tormentas será significativa, alcanzando un 85% en las primeras horas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aunque las tormentas no se prevén como severas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y puede hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas frescas.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque con una ligera tendencia a despejarse hacia la noche. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 10% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados en las horas más frías de la noche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las primeras horas del día.

