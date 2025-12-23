El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lluvias intermitentes. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.2 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando en torno a los 8 grados . Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se prevé, que alcanzará el 97%, creará una sensación de frío más intensa. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

El viento soplará desde el este a una velocidad constante de 5 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Este viento ligero no debería causar inconvenientes significativos, pero puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad elevada. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

En cuanto a la visibilidad, las condiciones nubladas y la posible lluvia pueden reducirla, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. La luz del día comenzará a asomarse a las 09:00, y el ocaso se espera para las 18:05, lo que significa que los días son cortos en esta época del año, y la luz natural será limitada.

A pesar de las condiciones adversas, es importante recordar que este tipo de clima es típico para la temporada invernal en la región. Los habitantes de Vilaboa deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su bienestar durante este día lluvioso y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.