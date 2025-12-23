El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, donde se espera que la intensidad de la lluvia sea más notable. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 9 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá por encima del 80%, lo que puede generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas frescas.

A lo largo de la mañana, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias escasas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70%, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

En la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados. La bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar alternativas en caso de que las condiciones se deterioren. La jornada de hoy en Vila de Cruces será un claro recordatorio de que el invierno está presente, con un tiempo que invita a buscar refugio y disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.