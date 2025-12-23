El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia acompañe a los habitantes a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría.

En cuanto a la cantidad de precipitación, se estima que se acumularán alrededor de 0.5 mm a lo largo del día, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, ya que el suelo podría estar resbaladizo debido a la humedad.

La temperatura se mantendrá bastante baja, con un promedio de 6 grados durante todo el día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 98% hacia el final de la jornada, creará una sensación de frío más intensa. Los ciudadanos deben abrigarse adecuadamente para evitar cualquier malestar por las bajas temperaturas.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el sur a una velocidad de entre 7 y 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h. Aunque no se anticipan vientos fuertes, es recomendable asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento, especialmente en áreas más expuestas.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de lluvia y nubes bajas, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al volante. Es un buen día para evitar viajes innecesarios y optar por actividades en interiores, donde se puede disfrutar de un ambiente cálido y acogedor.

A medida que avance el día, el orto se producirá a las 09:00 y el ocaso a las 18:02, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año. La atmósfera invernal y la lluvia constante brindan una oportunidad perfecta para disfrutar de una taza de café caliente o un buen libro en casa.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día lluvioso y frío, con temperaturas estables y un ambiente húmedo. Es un momento ideal para disfrutar de la calidez del hogar y prepararse para las festividades que se aproximan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.