El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes de la ciudad deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán bastante frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, y aunque se espera un ligero aumento a 12 grados hacia el mediodía, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 90% hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Sin embargo, se espera que haya ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en la vía pública.

A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 85% entre la 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las tormentas podrían ser más frecuentes en la mañana, con una disminución gradual de la actividad tormentosa hacia la tarde, aunque aún se prevén lluvias intermitentes.

Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda el uso de ropa adecuada para el tiempo y la consideración de alternativas de transporte en caso de que las condiciones se deterioren.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será predominantemente lluvioso y fresco, con tormentas esperadas en las primeras horas del día. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que sea un día para permanecer alerta y preparado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.