El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas que se extenderán a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 100%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la ciudad experimenten al menos algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, alcanzando un máximo de 9 grados . Este valor se mantendrá constante desde la mañana hasta la tarde, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se espera en torno al 100% por la mañana y que irá disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá alta, con valores de 93% a 98% en las horas siguientes.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 8 km/h, aumentando en algunas rachas que podrían alcanzar hasta 21 km/h. A medida que avance el día, el viento podría cambiar a dirección noroeste, con rachas que podrían llegar a 12 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla que a menudo acompaña a este tipo de condiciones meteorológicas. Por lo tanto, es aconsejable que los conductores y peatones mantengan precaución al desplazarse por la ciudad.

En cuanto a la duración del día, el orto se producirá a las 09:00 y el ocaso a las 18:06, lo que significa que los habitantes de Vigo disfrutarán de aproximadamente 9 horas de luz solar, aunque esta será limitada debido a la nubosidad predominante.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo cubierto. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.