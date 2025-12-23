El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. A medida que avance la jornada, la situación se tornará más inestable, con tormentas esperadas en las horas centrales del día, lo que podría generar acumulaciones de precipitación de hasta 4 mm en algunos momentos.

La temperatura se mantendrá relativamente baja, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la tarde y la noche, alcanzando un mínimo de 5 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser aún más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% durante gran parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío más pronunciada. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, pero seguirá siendo un factor a considerar, especialmente en combinación con la humedad.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades en las primeras horas, disminuyendo a un 70% en la tarde y un 15% hacia la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente durante el periodo de mayor actividad tormentosa entre la 1 y las 7 de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y tormenta.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para permanecer en interiores y disfrutar de actividades acogedoras, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.