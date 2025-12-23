El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 23 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. A medida que avance la jornada, la situación se tornará más inestable, con tormentas esperadas en las horas centrales del día, lo que podría generar acumulaciones de precipitación de hasta 4 mm en algunos momentos.
La temperatura se mantendrá relativamente baja, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la tarde y la noche, alcanzando un mínimo de 5 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser aún más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% durante gran parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío más pronunciada. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, pero seguirá siendo un factor a considerar, especialmente en combinación con la humedad.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades en las primeras horas, disminuyendo a un 70% en la tarde y un 15% hacia la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente durante el periodo de mayor actividad tormentosa entre la 1 y las 7 de la tarde.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y tormenta.
En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para permanecer en interiores y disfrutar de actividades acogedoras, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
