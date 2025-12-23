El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará cubierto, lo que limitará la visibilidad del sol y generará una atmósfera grisácea en la región. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades reducidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 0.1 mm a lo largo del día, lo que indica que las lluvias serán ligeras y no deberían causar inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Valga lleven consigo paraguas o impermeables, ya que la lluvia puede aparecer de manera intermitente.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad elevada, que alcanzará el 99% en la mayor parte del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en momentos puntuales. Este viento suave no debería representar un problema, pero puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, el ocaso se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es característico de la temporada invernal. Los residentes de Valga deben estar preparados para un tiempo que, aunque no será severo, requerirá precauciones debido a la lluvia y la baja temperatura. En resumen, el día se presentará fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.