El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de lluvia escasa. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente durante la tarde. Esto puede generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente durante la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar algunos intervalos nubosos, pero la probabilidad de tormenta se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 6 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será predominantemente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.